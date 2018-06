‘Seduzione Magnetica’, i consigli di Trentalance per conquistare una donna

ROMA – Franco Trentalance, ex divo del cinema per adulti e volto noto al grande pubblico, arriva a giugno in libreria con il manuale “Seduzione Magnetica”, pubblicato da edizioni Ultra.

Non si tratta di un decalogo di semplici consigli per flirtare, è un incoraggiante inno allo sviluppo personale: «In primis si rivolge agli uomini, che oggi hanno molto da perfezionare, in materia di seduzione. Ma anche le lettrici riusciranno a riconoscersi nelle pagine del manuale: spesso sorridendo, talvolta irritandosi» – dichiara l’attore bolognese – «il messaggio, rivolto a tutti gli uomini, è semplice e chiaro: impegnati, migliorati, piacerai e ti piacerai di più».

Franco Trentalance, classe 1967, dopo 445 film, 27 premi e 20 anni di carriera nell’intrattenimento per adulti, ha tradotto le proprie esperienze e passioni in efficaci strumenti di lavoro: «Sul palco di un teatro, come in un set a luci rosse o in una competizione sportiva, è sempre la mente ad essere fondamentale» – sottolinea l’autore, che è anche istruttore di tiro con l’arco – «Saper usare la concentrazione e gestire lo stress, sono tecniche necessarie: sia per scoccare una freccia, che per sedurre potenziali partner».

Liberarsi dai fantasmi del passato, valorizzare i propri punti di forza, evitare gli errori più comuni, capire cosa desiderano davvero le donne. In altre parole, «programmare la mente per essere un vero seduttore». Franco Trentalance scrive per tutti gli uomini (e di riflesso per tutte le donne) quello che non è solo un manuale di tecniche e strategie, ma anche uno strumento per valutare in modo chiaro e consapevole il proprio potenziale, partendo dall’idea che si ha di sé. È per questo che la seduzione di Trentalance è una seduzione “magnetica”: perché «attrarre gli altri è prima di tutto una questione di identità».