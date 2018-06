Chiudi gli occhi, il primo trailer del film di Blake Lively

ROMA – Arriva nei cinema l’11 luglio per Eagle Pictures Chiudi gli occhi, thriller psicologico diretto da Marc Forster che vede protagonista la star hollywoodiana Blake Lively (Paradise Beach: Dentro l’incubo, Adaline – L’eterna giovinezza, Cafè Society).

La trama

Gina (Blake Lively) ha perso la vista da bambina in un incidente stradale e dipende in tutto e per tutto dal marito James (Jason Clarke). Quando a Gina si presenta la possibilità di un intervento chirurgico per recuperare la vista, la loro relazione inizia a vacillare. Dopo l’intervento Gina finalmente vede il mondo con un nuovo senso di stupore e di indipendenza fino a scoprire inquietanti e terribili verità sul suo matrimonio. Ma chi è veramente l’uomo che ha sposato e di cui lei si fidava di più?

Chiudi gli occhi è una storia di luci e ombre permeata sul desiderio di scoprire con occhi nuovi la realtà: racconta una storia d’amore e due personaggi che cambiano, per questo, il loro modo di stare insieme. Blake Lively torna sul grande schermo con un ruolo emozionante e molto diverso rispetto ai precedenti, diretta da Forster, regista di grandi successi come 007 – Quantum Of Solace e World War Z, che abbandona il cinema d’azione per esplorare un thriller erotico ad altissima tensione. Nel cast Jason Clarke, Yvonne Strahovski e Danny Huston.