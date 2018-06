“Il Mito e il Sogno” di Ostia Antica tra musica, teatro e danza

Roma – Una rassegna che accontenta tutti l’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno che ospita, per l’edizione numero tre, spettacoli di musica, danza e teatro con grandi personaggi italiani e internazionali.

L’appuntamento nel Teatro Romano è già il 15 giugno con Amii Stewart & Gerardo Di Lella Pop O’rchestra che, insieme a 22 elementi, faranno ballare pure i sassi grazie allo show Anni 70 – the “Dance Era”. Data bomba subito il 24 con JEFF BECK, uno dei chitarristi rock più influenti di sempre e fra i più importanti per l’evoluzione della chitarra moderna che eseguirà i brani del suo leggendario repertorio, in uno show sorprendente. Poi a luglio, il 7, andrà in scena THE QUEEN ORCHESTRA in “Bohemian Symphony – Concerto per Gruppo Rock, Orchestra e Coro” con le più grandi hit della rock band britannica interpretate da un ensemble di 50 artisti: due ore di puro spettacolo in cui musica sinfonica, proiezioni e “live camera show” faranno da cornice a brani indimenticabili come The Show Must Go On, Barcelona, Under Pressure, Somebody to Love e Bohemian Rhapsody. Spazio anche al dream pop statunitense con l’arrivo il 10 dei Cigarettes After Sex che sono tornati sulle scene qualche giorno fa con il singolo Crush, uscito a un anno esatto di distanza dall’omonimo album d’esordio. Appuntamento con la danza il 13 e il 14 luglio per la prima edizione dell’HERITART FESTIVAL che porterà sul palco la performance di danza contemporanea SHELTERING SEA con le coreografie di Igor Kirove il Croatian National Theatre Split Ballet ensemble su musiche del Balanescu Quartet e Alva Noto e (alle 18:30 del 14) MEDITERRANEO SUITE, una performance itinerante con musiche delle culture del Mediterraneo a cura di Daniele Cipriani e Maitre du Ballet Stefania Di Cosmo. Lo spettacolo continua alle 21 con MEDITERRANEA, una grande produzione, con le coreografie di Mauro Bigonzetti. Il 19 luglio tocca al cantante degli Alter Bridge, MYLES KENNEDY, che dopo il SOLD OUT ai Magazzini Generali di Milano dello scorso 4 aprile torna in Italia per suonare dal vivo i brani acustici del suo primo e nuovo album da solista intitolato “Year Of The Tiger”. Il giorno dopo fa tappa a Roma NINO D’ANGELO con il suo 6.0 European Tour, poi il 21 è la volta dei “CARMINA BURANA – DALLE RADICI DELLA TRADIZIONE A CARL ORFF”, la nuova ed esclusiva produzione firmata MENTI ASSOCIATE, che avverrà grazie all’ideazione e direzione musicale di Nando Citarella, Stefano Salettie Pejman Tadayon del Cafè Lotì che si esibiranno insieme al loro ensemble popolare dividendo il palco con cento elementi tra cantanti, musicisti e coro, diretti dal M°Giovanni Cernicchiaro, per l’incontro tra la tradizione popolare e la musica colta. Tra i super appuntamenti in cartellone, l’Ostia Antica Festival ospita il Wood Water Wind Tour di DAMIEN RICE il 22 luglio mentre il 25 è attesa la leggenda vivente BURT BACHARACH, che torna in tour in Europa per festeggiare i suoi 90 anni.

Tra un big e l’altro il 24 è tempo di teatro con la nuova produzione di Fabio Morganper Progetto Goldstein, FASCISMO MON AMOUR, uno spettacolo di Leonardo Ferrari Carissimi, tratto dal Miles Gloriosus di Plauto per la prima volta in scena con la Compagnia del Teatro dell’Orologio.

Musica e risate il 26 luglio con il grande ritorno di LATTE E I SUOI DERIVATI, in concerto con la storica formazione di sempre. Il 28 luglio, dopo il sold out dello scorso anno, tornano i PINK FLOYD LEGEND con “Live At Ostia Antica” e un nuovo ed unico allestimento del palco per riprodurre la suggestione delle atmosfere, dei suoni e delle luci dell’originale leggendario concerto-evento del 1971 “Live At Pompeii”.

Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno si concluderà il 9 settembre con [email protected] ANTICA, uno spettacolo live concepito per la ripresa televisiva, la logica continuazione degli “speciali” legati agli spettacoli teatrali di Angelo Pintus e che segue la traiettoria della sua crescita artistica.

​L​a terza edizione di Ostia Antica Festival “Il Mito e il Sogno” è organizzata dal consorzio di imprese Antico Teatro Romano, in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editorie il patrocinio del Municipio X.