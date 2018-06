La forza della vita: da uova gettate in discarica nascono centinaia di pulcini – VIDEO

ROMA – Non c’è forza al mondo più potente della vita.

Lo dimostrano questi pulcini nati in Georgia, il cui destino sembrava ormai deciso.

Un allevamento intensivo della città di Marneuli si è disfatto di centinaia di uova “guaste”, gettandole come rifiuti in una discarica locale.

Ma la vita sa come prendersi la rivincita.

I pulcini sono venuti al mondo, complice le condizioni favorevoli dell’ambiente.

Così, un’armata di piume gialle ha raggiunto Marneuli, dove il sindaco Temur Abazov ha promesso di trovare una casa ad ognuno di loro come animali domestici.