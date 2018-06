Meghan Markle è sostituita da un robot? Uno strano video sembrerebbe dimostrarlo

ROMA – In seguito alle varie segnalazioni riguardanti Melania Trump, adesso sembrerebbe essere arrivato il turno di Meghan Markle.

In passato, sulla figura di Melania Trump sono state create molteplici teorie cospirazioniste, secondo cui molto spesso ad accompagnare in pubblico il Presidente Donald Trump non sarebbe lei, ma in realtà un suo doppio.

Uno strano video sembrerebbe dimostrare che anche la nuova Duchessa del Sussex sia stata sostituita probabilmente da un robot.

Moltissime sono le persone che su YouTube appaiono fortemente convinte di questo fatto e che hanno cercato di dare una spiegazione. Alcuni credono che la moglie del Principe Harry, lontana dalla vita reale per la sua carriera precedente, abbia fatto la fine della Principessa Diana e sia stata sostituita da un ubbidiente cyborg. Altri, non sappiamo assolutamente su che base, credono che il cervello della Markle sia stato completamente rimosso.

Ciò che è certo è che osservando questo video non si può non notare la strabiliante somiglianza della Duchessa del Sussex con un robot e soprattutto la totale mancanza di espressività sul suo volto.

Ci dispiace per chiunque abbia potuto credere anche per un solo momento a qualcosa di strano, non c’è nessuna teoria conspirazionista.Si tratta semplicemente di due figure di cera che faranno parte delle nuove Live Figures presso il Madame Tussaud di Londra e che sono state presentate per la prima volta al pubblico durante la finale del programma Britain’s Got Talent.

La ragione per cui Meghan non presenta nessun tipo di espressività sul suo volto quindi è che è in realtà fatta completamente di cera.

Fonte metro.co.uk