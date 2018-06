Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 13 giugno

ROMA – Il 13 giugno è il 164º giorno del calendario gregoriano. Mancano 201 giorni alla fine dell’anno.

13 giugno: accadde oggi

Umberto II di Savoia, nel 1946 lascia l’Italia dopo il referendum istituzionale del 2 giugno. Due anni dopo, nel 1948, i New York Yankees ritirano il numero 3 di Babe Ruth. Nel 1956 il Real Madrid Club de Fútbol vince la prima Coppa dei Campioni.

The Long and Winding Road, nel 1970, diventa l’ultima numero 1 in classifica dei Beatles. L’anno seguente, nel 1971, il New York Times inizia a pubblicare i Pentagon Papers, documenti top-secret di 7000 pagine del Dipartimento della difesa americano che presentano uno studio approfondito sulle strategie e i rapporti del governo degli Stati Uniti con il Vietnam nel periodo che va dal 1945 al 1967. Nel 1973, sempre durante la guerra del Vietnam, Henry Kissinger e Lê Đức Thọ firmano un accordo di pace.

Nel 1983 a Palermo, in via Scobar, vengono uccisi dalla mafia tre giovani carabinieri: il capitano Mario D’aleo, comandante della compagnia carabinieri di Monreale; l’appuntato Giuseppe Bommarito ed il carabiniere Pietro Morici. Nello stesso anno, la Pioneer 10 diventa il primo oggetto costruito dall’uomo a lasciare il sistema solare. Nel 2005 Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa riguardanti la pedofilia.

Buon compleanno a…

Chris Evans (attore statunitense), Ashley e Mary-Kate Olsen (attrici e stiliste statunitensi), Tim Allen (attore statunitense).

Si festeggia oggi:

Santa Felicola, San Cetteo di Amiterno, San Salmodio e San Ramberto.