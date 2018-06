Le Opposite, Francesca e Camilla le reginette del mushup

ROMA – Youtuber cliccatissime, legate dalla passione per la musica, talentuose e caratteri diversi. Questi sono i tratti distintivi del duo le Opposite, Francesca e Camilla. Ai nostri microfoni, hanno raccontato il loro percorso artistico: dagli esordi fino a oggi.



Due voci, una chitarra e una videocamera che possa riprendere la creatività e il talento di Francesca e Camilla. Sul web si sbizzarriscono a ritmo di musica creando mashup con le canzoni del panorama musicale contemporaneo. E non solo. Le Opposite si dilettano nella riscrittura di alcune canzoni per ironizzare su alcuni programmi seguitissimi dal grande pubblico, come il Grande Fratello o Temptation Island.

Per le giovani promettenti youtuber niente rappresenta un limite. Scordatevi delle solite cover musicali: con la chitarra e la loro dote vocale ‘mushappano’ canzoni impossibili da mescolare, ma non per loro. Un esempio? Cantare su ‘Italiana’ di Fedez e J-Ax ‘Havana’ di Camila Cabello o ‘La Cintura’ di Alvaro Soler.

Il mashup delle Opposite per diregiovani.it



Le Opposite, la bio

Le Opposite sono un duo: Francesca (21 anni) e Camilla (20 anni). Nate e cresciute in provincia di Modena, entrambe si sono avvicinate alla musica fin da piccole.

Francesca ha cominciato all’età di 6 anni suonando il pianoforte mentre Camilla comincia a suonare il sax ad 8 anni e si iscrive alla scuola di danza dove ha ballato hip hop per i successivi 11 anni.

Durante il liceo si sono conosciute per caso per suonare in una band della scuola e da quel momento l’amore per la musica le ha unite indissolubilmente portandole ad aprire anche un canale Youtube dove caricano, secondo un preciso palinsesto, settimanalmente dei video. Attualmente sono entrambe iscritte all’Università.