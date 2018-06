Dumbo prende vita nel primo teaser trailer del live action Disney

ROMA – Tim Burton firma la rivisitazione in chiave live action di Dumbo, il celebre classico d’animazione Disney del 1941.

Interpretato da Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green e Michael Keaton, il film arriverà nelle sale italiane a marzo 2019.

Dumbo – Teaser trailer in italiano



SINOSSI

Holt Farrier (Colin Farrell ) è una ex star del circo che al ritorno dalla guerra trova la propria vita sconvolta.

Il proprietario del circo Max Medici (Danny DeVito)assume Holt chiedendogli di occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà.

Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo sa volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere (Michael Keaton) e un’artista aerea di nome Colette Marchant (Eva Green) fanno di tutto per trasformare l’insolito elefante in una star.

Il classico d’animazione Disney Dumbo, che esordì nelle sale americane il 23 ottobre del 1941, vinse un Oscar per la Migliore Colonna Sonora per un musical e ottenne una nomination nella categoria della Migliore Canzone per “Baby Mine”.