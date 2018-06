Ariana Grande conferma il matrimonio con Pete Davidson sui social

ROMA – Ariana Grande non ha segreti con i suoi fan. La cantante ha confermato, in qualche modo, la notizia delle nozze con Pete Davidson. Su Twitter, rispondendo a un fan che si è fatto carico della voce di tutti. “Spero sappia che sposerà anche noi”, ha scritto. Inaspettatamente è arrivata la risposta: “È stato informato”. Certo, non si tratta di un annuncio ma neanche di una smentita.

Intanto, il gioielliere che ha venduto l’anello di fidanzamento all’attore ha svelato il prezzo del solitario. Davidson ha pagato, secondo quanto raccontato da Greg Yuna a E!News, la bellezza di 93 mila dollari. “Pete mi ha chiamato alla fine di maggio e mi ha detto: ‘Guarda, devo prendere un anello. Questo è quello che voglio’. Gli ho detto che avevo l’anello perfetto per lui – ha raccontato l’uomo -. Non mi ha detto per chi fosse ma mi ha detto comunque di mantenere il segreto. Non mi ha detto nient’altro”. Per realizzare l’anello a forma di pera ci sono volute due settimane.