Amici 17, i The Jab pubblicano il singolo “Costenzo”

ROMA – Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, esce su tutte le piattaforme digitali “Costenzo”, il nuovo singolo dei THE JAB distribuito da Artist First.

Il brano è scritto e composto da Alessandro De Santis (cantante della band) e prodotto da Simone Bertolotti al WhiteStudio 2.0 (Milano).

“Ho scritto ‘COSTENZO’ la scorsa estate. Ci era stato proposto di partecipare ad un talent e le reazioni di alcune persone mi hanno lasciato senza parole – racconta Alessandro De Santis, frontman della band e autore del brano – Pochi giorni dopo le parole sono affiorate e come al solito le ho ‘vomitate’ su un foglio bianco. Uso i giochi di parole per dire che sto bene solo con la musica… E un buon bicchiere di vino. Quando abbiamo trasformato tutto questo in musica infatti, avevamo appena gustato un ottimo ripasso e il buon Mario, invece di salvare il progetto col nome di Contesto, ha scritto Costenzo”.

The Jab

I The Jab sono Alessandro De Santis (voce, chitarra), Mario Francese (tastiere) e Davide Vuono (batteria). La prima formazione della band nasce ad Ivrea nel novembre del 2013, fondata da Alessandro e non comprendeva gli attuali membri della band Mario e Davide, incontrati rispettivamente 3 e 4 anni più tardi.

Dopo un esordio nei locali e nei festival del torinese, i The Jab pubblicano il loro primo singolo, dal titolo “Regina”, che riscuote un discreto successo e porta la band alla vittoria del LigaRockPark contest ed alla conseguente apertura del concerto di Luciano Ligabue al parco di Monza (Liga Rock Park) nel settembre del 2016. Dopo la pubblicazione di un altro singolo e un’intensa attività live, nell’aprile dell’anno successivo il gruppo, allora composto da cinque elementi, si scioglie. Il progetto The Jab rimane in mano ad Alessandro e Mario (rispettivamente cantante e tastierista). Dopo un mese di prove i due decidono di trovare un batterista. Ecco che inizia il percorso dell’attuale formazione a tre dei The Jab.

A settembre, nello stesso anno, la band viene chiamata ai provini di Amici di Maria De Filippi supera i primi step e riesce ad aggiudicarsi un posto nella scuola. L’esperienza ad Amici dura cinque mesi, tra apprezzamenti e conflitti, fino all’ultima puntata prima del serale, al quale il gruppo non viene ammesso.

Attualmente i The Jab stanno lavorando in studio e ai loro inediti e all’attività live.