Ultimi giorni per vincere la Wine Experience, la masterclass dedicata al vino

ROMA – Ultimi giorni per partecipare alla call for creatives di Fondazione Exclusiva. In “palio” la Masterclass Wine Design dal titolo “Wine Experience” che si svolgerà il 13 e il 14 luglio e che sarà dedicata all’esperienza del vino: dalle etichette al packaging, dagli eventi agli allestimenti – si esploreranno le principali tendenze estetiche dei progetti di comunicazione legati al wine system con i professionisti del settore e le imprese che lavorano sul campo.

Nella pratica, i giovani dovranno esplorare il mondo del vino a partire dalle etichette al packaging, dagli eventi agli allestimenti fino alle tendenze estetiche dei progetti di comunicazione. I ragazzi, che verranno selezionati attraverso un creative call, lavoreranno divisi in gruppi interdisciplinari sotto la guida di professionisti del dipartimento di design e decorazione di Exclusiva Design e porteranno le loro idee al tavolo dei partner della masterclass.

DIRE e DIREGIOVANI sono partner dell’iniziativa e vi riservano uno sconto speciale! Inserendo online il codice promo DIREWINEDESIGN, avrete diritto ad uno sconto di 180€ sulla quota di iscrizione.

Per chi vincerà la maratona creativa in palio premi in denaro e borse di studio per percorsi formativi sul tema del wine e del food design. La call è aperta a creativi di tutti i settori. Architetti, scenografi, interior designer, designer, grafici, comunicatori…stanno cercando proprio voi!

SCADENZA: 17 GIUGNO