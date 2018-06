Uomini & Donne, un tatuaggio dedicato a Nilufar e Giordano

ROMA – Se pensi di aver visto tutto nella vita, oggi cambierai idea.

Due fan della tronista Nilufar Addati e del suo fidanzato Giordano Mazzocchi si sono tatuate i nomi della coppia nata a Uomini & Donne. Un omaggio ai due ragazzi che ha fatto discutere gli utenti del web.

C’è chi scrive “vorrei tatuarmi MARIA IO ESCO” e chi “e io che pensavo che non esistesse qualcosa di peggio di tatuarsi il nome del proprio partner. Ora ho scoperto che al peggio non c’è mai fine“. I commenti non finiscono qui. Un utente, ironizzando sulla vicenda, ha scritto: “se si lasciano poi si taglia il braccio?“.