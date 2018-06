ROMA – La stella di Michael Jackson sulla Walk of fame di Los Angeles è stata imbrattata. Ricoperta di graffiti rossi, il riconoscimento al Re del pop è stato subito ripulito dalla figlia dell’artista, Paris Jackson. La primogenita della star ha comprato dell’acetone in un negozio e ha eliminato ogni traccia sopra il nome di suo padre. “Certe persone non hanno rispetto – ha scritto la ventenne – Capisco la differenza tra un emblema e un disco, ma un nome è un nome”.

La stella in onore di Michael Jackson è stata posata all’esterno del Graumann’s Chinese Theater nel 1984. L’atto di vandalismo, non il primo di questo genere, arriva a qualche giorno dal nono anniversario della morte dell’interprete di Thriller, scomparso il 25 giugno 2009.