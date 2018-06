Il mondo psichedelico degli Zen Circus pensando ai Beatles

Roma – Fuori da qualche ora il nuovo videoclip degli Zen Circus, che tornano sul tubo con l’ultimo singolo “Il mondo come lo vorrei” estratto dal disco “Il fuoco in una stanza”. Appino e company pare si siano divertiti parecchio sul set, atmosfere psichedeliche dentro a un parco divertimenti tra grandi dinosauri e giganteschi mammuth balzano subito all’occhio di chi guarda. E per i più raffinati è chiara la citazione ai Beatles di “Magical Mistery Tour”, come è evidente anche dalla cover del singolo. Il video è girato (benissimo) dai ragazzi di Ground’s Orange, squadra ormai inseparabile dalla band.

LA BAND PARLA DEL VIDEO “IL MONDO COME LO VORREI”

Nel terzo video estratto da “Il fuoco in una stanza” ci siamo anche noi, presenti in una veste e in una cornice decisamente insolita. I ragazzi di Ground’s oranges hanno diretto il video Zen più psichedelico di sempre. Possiamo solo dire che non ci siamo mai divertiti così tanto in vita nostra a girarne uno.



Il tour estivo per presentare “Il fuoco in una stanza”

14-giu Padova – Sherwood Festival

06-lug Comunanza (AP) – Mazzumaja

13-lug Pescara – Terrasound

20-lug Roma – Ardeforte

02-ago Livorno – Effetto Venezia

04-ago Lamezia (CZ) – Color Fest

07-ago Molfetta (BA) – Eremo Club

08-ago Melpignano (LE) So What Festival

09-ago Tindari (ME) – Teatro Greco di Tindari – Indiegeno Fest

23-ago Riolo Terme (RA) – Frogstock Festival

24-ago Brescia – Festa di Radio Onda d’Urto

25-ago Vinadio (CN) – Balla coi Cinghiali

01-set Reggio Emilia – FestaReggio

02-set Prato – Settembre/Prato è Spettacolo

06-set Milano – Carroponte / Festa di Radio Popolare