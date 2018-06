ROMA – Divano, bandiere e trombette. Tutti pronti per la 21esima edizione dei Mondiali di calcio. Oggi alle 17.00 allo stadio Luzhniki di Mosca si disputerà il match Russia-Arabia Saudita, in diretta su Canale 5. La partita andrà in onda anche su Mediaset Extra FIFA World Cup, con il commento della Gialappa’s Band.

