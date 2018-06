Una festa della musica a tutto “indie” per il nuovo canale digitale di Rai Radio2

Roma – Nasce nel giorno del solstizio d’estate e della festa della musica il nuovo canale digitale Radio2 Indie.

Appuntamento, per inaugurare l’evento a dovere, il 21 giugno dalle 21:00 nella Sala B di via Asiago, con uno speciale di Radio2 Live condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini.

Gemitaiz, Wrongonyou, MariaAntonietta, Ernia, Rkomi, Urban Strangers, Verano e Kauffman sono i nomi che si alterneranno sul palco per celebrare – così come avviene nelle altre parti d’Europa – la grande Festa della Musica e trasmettere quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione e armonia che solo la musica riesce a dare.

‘La festa della musica di Radio2’ sarà l’occasione per varare ufficialmente Radio2 Indie, un canale interamente dedicato alle tendenze musicali del futuro, che offrirà una ricercata e particolare playlist di musica italiana e internazionale, con live di artisti emergenti e programmi musicali firmati dai protagonisti. Così come la musica indie esprime una rinnovata creatività e ricerca di suoni e parole, ‘Radio2 Indie’ vuole essere un’offerta originale con alle spalle un lavoro di ricerca nella nuova scena indipendente rock e alternative, ma anche nella nuova musica pop italiana e straniera e negli eventi live più esclusivi, per un ascolto ininterrotto.

La webradio Radio2 Indie nasce dall’esperienza di Radio2 nell’intercettare i suoni di domani. Per assistere al live del 21 giugno basta andare sul sito RaiPlayRadio.it/Radio2, cliccando su “come partecipare” all’interno della pagina dedicata a ‘Radio2 live’, sarà possibile iscriversi: l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Radio2 Indie sarà disponibile nel bouquet Dab+ di RadioRai per tutti gli apparecchi digitali e su web o app RaiPlay Radio. ‘La Festa della Musica di Radio2’ sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, in diretta su Facebook di @RaiRadio2 e @Radio2Musica, e con contenuti speciali su Instagram e Twitter di @RaiRadio2.