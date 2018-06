La regina Elisabetta e Meghan Markle insieme sul treno di sua maestà

ROMA – La regina Elisabetta e Meghan Markle coppia d’eccezione. La neo duchessa ha accompagnato sua Maestà nella visita a Cheshire, per l’inaugurazione di un ponte. Come già anticipato da fonti reali, le due donne hanno viaggiato insieme con il convoglio reale della regina, inaugurato dall’antenata Victoria nel 1842. La moglie di Harry è stata scelta come unica accompagnatrice. Forse un segnale lanciato a chi ha insinuato che la sovrana mal sopportasse la nuova “nipote”. Al contrario, invece, dalle foto traspare una grande intesa. Sedute vicine, le due sembrano aver goduto della compagnia reciproca. Meghan e la regina sono arrivate dopo una notte di viaggio stamattina. Elegantissima in Givenchy la prima, di verde fluo la seconda. In giornata altri impegni, sempre l’una al fianco dell’altra.

Intanto, continua il toto luna di miele. Secondo gli ultimi rumors, Harry e Meghan sarebbero andati in Africa dopo i festeggiamenti per il principe Carlo. La coppia sarebbe poi rientrata prima della cerimonia del Trooping The Color. Nessuna conferma è ancora arrivata.