ROMA – Il primo giorno dei Mondiali, si sa, è sempre una festa. La competizione è anche musica. Canzoni ufficiali e playlist che fanno da corredo a ogni competizione. Quest’anno in Russia l’Italia sarà assente per la prima volta in 60 anni. Non sfideremo le altre nazioni ma almeno potremo cantare come sempre. Ecco le 5 canzoni da tenere nella playlist di questo periodo che hanno fatto la storia dei Mondiali.

Un’estate italiana (To be number one) – Edoardo Bennato & Gianna Nannini (1990)



We are the champions – Queen (1994)



La copa de la vida (The cup of life) – Ricky Martin (1998)



Waka Waka (This time for Africa) – Shakira (2010)



Shakira ha, poi, replicato nel 2014 con La la la per la competizione in Brasile.



Live it up – Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018)