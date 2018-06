Maker Faire, prorogata la scadenza di tutte le call

ROMA – Sono gia’ arrivati molti progetti, di qualita’ davvero elevata. Ma non volendo rischiare di lasciarne fuori altri altrettanto interessanti e facendo seguito a numerose specifiche richieste, gli organizzatori della “Maker Faire Rome – The European Edition” hanno prorogato la scadenza delle varie call.

LA CALL FOR MAKERS

E’ dunque aperta, fino al prossimo 7 luglio, la Call per i Maker, gli appassionati di tecnologia, educatori, pensatori, inventori, ingegneri, autori, artisti, chef, artigiani, designer, agricoltori, ricercatori, startupper, insomma tutti coloro che creano e stupiscono con la forza delle proprie idee. I Maker sono persone con un forte approccio innovativo, creano prodotti per avvicinare la nostra societa’ a un futuro piu’ semplice e alla portata di tutti. Si cercano progetti che spaziano dall’elettronica al cibo e agricoltura, passando per robotica e macchine fino alla salute e qualita’ della vita, arte, design, craft, interazione e gioco. I progetti in tema di salute e disabilita’ partecipano al premio Make to Care (www.maketocare.it).

Il contest, lanciato nel 2016 dal partner Sanofi Genzyme- divisione specialty care di Sanofi- ha visto candidature sempre piu’ numerose (oltre 40 nel 2016 e oltre 60 nel 2017). Grazie ai progetti Optical Wheelchair, carrozzina a guida ottica, e Orion, esoscheletro riabilitativo, 4 ragazzi di soli 19 anni si sono aggiudicati l’ultima edizione, spiccando tra gli 8 finalisti selezionati dalla giuria del contest. Per conoscere i vincitori 2018 bisognera’ attendere la serata di premiazione prevista per il 10 ottobre a Roma. Anche quest’anno ci sara’- per i due progetti vincitori- la possibilita’ di volare in Silicon Valley per conoscere altri giovani innovatori, creare sinergie e aprire nuovi orizzonti per rispondere alle esigenze di chi convive con una disabilita’. I progetti selezionati potranno partecipare gratuitamente alla Maker Faire 2018.

Tutte le informazioni utili sulla Call for makers sono al link https://2018.makerfairerome.eu/it/call-for-makers/. Per informazioni: [email protected].

LA CALL FOR SCHOOLS

Chiudera’, invece, il prossimo 30 giugno la Call for Schools, nata in collaborazione con il Miur, per promuovere i progetti innovativi che prendono forma sui banchi di scuola e rivolta agli Istituti superiori nazionali e appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea. Una giuria di esperti selezionera’ le migliori idee, che verranno esposte alla Fiera di Roma durante Maker Faire Rome 2018. I progetti avranno diritto a uno spazio espositivo gratuito all’interno di un’area dedicata alle scuole.

Partecipare a Maker Faire Rome vuole dire grande visibilita’, molti contatti, un concreto arricchimento culturale e anche tanto divertimento. Tutti i progetti selezionati saranno conosciuti dal grande pubblico, descritti e rilanciati da giornali, radio e televisioni. In questo modo verra’ dato spazio alla creativita’ dei giovani e valorizzato l’impegno costante e la dedizione di tutti gli insegnanti che, quotidianamente, contribuiscono a esaltare doti e qualita’ degli alunni, attraverso iniziative, progetti e programmi didattici innovativi. Importante novita’ di quest’anno: per gli Istituti che verranno selezionati attraverso la Call for Schools, la partecipazione al MFR18 vale anche come attivita’ riconosciuta nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro.

L’edizione 2018 di MFR ospitera’, inoltre, uno speciale focus sul tema dell’Education con particolare attenzione alla formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’Industria 4.0 e del digitale in generale. Per presentare la candidatura e consultare il regolamento (con le specifiche indicazioni sulle spese di viaggio e alloggio per gli Istituti selezionati) e’ possibile visionare il sito web: https://2018.makerfairerome.eu/it/call-for-schools-it/. Per informazioni: [email protected].

LA CALL FOR UNIVERSITIES AND RESEARCH INSTITUTES

L’obiettivo della “Call for Universities and Research Institutes 2018” e’ quello di porre i riflettori sull’innovazione, attraverso la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo dell’imprenditorialita’ individuale e collettiva mettendo in mostra, a Maker Faire Rome, i migliori progetti delle Universita’ statali e degli Istituti di Ricerca pubblici. Una giuria qualificata selezionera’ le idee piu’ innovative e tutti i lavori scelti verranno valorizzati dai vari media e posti all’attenzione di potenziali finanziatori e venture capitalist.

La call https://2018.makerfairerome.eu/it/call-for-universities-and-research-institutes e’ aperta fino al 7 luglio. Per informazioni: [email protected].