I Metrò ripartono da Tu sei l’universo, il nuovo singolo

ROMA – A due anni di distanza dal singolo “Uno qualunque”, torna la band abruzzese dei Metrò con il singolo Tu sei l’universo. Il brano, in radio e nei digital store da domani, è scritto da Antonio Sorrentino, frontman della band, prodotto da Kikko Palmosi e segna l’inizio di un nuovo percorso artistico.

Tu sei l’universo è una canzone che nasce da una riflessione, purtroppo oggi ancora necessaria, sul fatto che bisogna tutelare l’amore nelle sue sfumature. È un singolo che incoraggia l’amore nelle sue diversità e inclinazioni. Dove c’è amore non c’è maldicenza che possa reggere. L’amore dà, l’amore insegna, l’amore costruisce.

Bio

Il progetto Metrò nasce dall’incontro di quattro giovani musicisti aquilani: Antonio Sorrentino (Voce), Luigi Tarquini (Chitarra), Federico Fontana (Basso) e Marco Fiorenza (Batteria). Il 10 gennaio 2015 esce il primo singolo della band “La parte più debole”, che debutta alla 45° posizione nella Top100 della Pop Chart iTunes. Durante l’anno vengono invitati più volte al Roxy Bar dove partecipano come ospiti nel celebre programma di Red Ronnie affiancando sul palco artisti del calibro di Dolcenera, Alex Britti e Paola Turci.

Vincitore dell’edizione del Festival di Ghedi 2014, il concorso nazionale per brani inediti, il loro secondo singolo “130 volti” esce l’8 maggio debuttando alla 40^ posizione nella Top100 della Pop Chart iTunes. Il videoclip del brano è prodotto da Sugarkane (Laura Pausini, Jovanotti, Emma). Il 21 agosto 2015 i Metrò vincono la prima edizione di Deejay on Stage e entrano in alta rotazione sul network Radio Deejay. Il 9 settembre 2015 la band vince il Festival Show nella serata conclusiva all’Arena di Verona.

A Novembre 2015, i Metrò entrano a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nell’estate 2016 partecipano dapprima alla tappa di Udine del Festival Show in seguito, aprono il concerto di Jack Savoretti nella splendida cornice dell’Auditorium Cavea a Roma e si esibiscono, insieme a Valerio Scanu, al Teatro Romano di Verona per il ‘Finalmente Piove Live Tour 2016’. Nell’estate 2017 sono ospiti fissi nel nuovo tour di Valerio Scanu ed il 26 agosto si esibiscono su Rai1 al “Festival di Castrocaro” con il brano “Un’estate al mare” di Giuni Russo e l’inedito “Via d’uscita”, aggiudicandosi la finalissima e classificandosi al secondo posto.