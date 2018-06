Stefano Gabbana contro Selena Gomez: “Brutta”. Tutti contro lo stilista

ROMA – Tutto internet compatto sta insorgendo in queste ore contro Stefano Gabbana, colpevole di aver scritto in un commento su Instagram sotto una foto pubblicata da @thecatwalkitalia: “È proprio brutta”.

Lo stilista di Dolce&Gabbana ha, poi, peggiorato la situazione dando ragione a un utente che paragonava l’ex star Disney a un Volpino di Pomerania. In un attimo, il 56enne si è attirato a sé gli insulti di tutti gli utenti. A rispondere a Gabbana anche vari personaggi famosi. Tra gli altri Riki ha risposto attraverso una storia di Instagram scrivendo: “Gabbana you suck”. Il cantante si è così visto dare del “bimbominkia”. “Io sono un bimbominchia, ma un 56enne non può permettersi di scrivere ‘sei bruttissima’ sotto la foto di una ragazza, neppure se sei miliardario. I social non sono meno offensivi del mondo reale, vi prego, mettiamocelo in testa”, è stata la pronta risposta.

“She’s fine as fuck”, ha scritto, invece, Miley Cyrus che tempo fa si era vista scrivere sempre da Gabbana “sei ignorante”.

Non contento, Gabbana ha poi pubblicato sul suo account Instagram la foto di un water/triciclo.