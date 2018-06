Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 15 giugno

ROMA – Il 15 giugno è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 199 giorni alla fine dell’anno.

15 giugno: accadde oggi

Nel 1844 Charles Goodyear ottiene un brevetto per il suo processo di rafforzamento della gomma. In questo giorno del 1869 John Wesley Hyatt brevetta la celluloide. Nel 1911 la Tabulating Computing Recording Corporation (IBM) diventa una società per azioni.

Il 15 giugno del 1919 Alcock e Brown completano il primo volo transatlantico senza scalo atterrando a Clifden, Contea di Galway, Irlanda. Siamo nel 1959 quando in Italia viene emanato il primo Testo unico del Codice della strada. Oggi, ma nel 1978, Giovanni Leone si dimette dalla carica di sesto presidente della Repubblica Italiana. In questo giorno del 2011 si ricorda una grande eclissi totale di luna.

Si festeggia:

Sant’Abramo di Clermont, monaco; Santa Barbara Cui Lianzhi, martire; San Vito, martire.

Buon compleanno a…

Valeria Morosini, Attrice; Ice Cube, Cantante; Helen Hunt, Attrice.