Doctor Sleep, Ewan McGregor è Danny Torrance nel sequel di Shining

ROMA – Sarà Ewan McGregor a vestire i panni di un adulto Danny Torrance in Doctor Sleep, il sequel di Shining.

Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, il film sarà diretto da Mark Flanagan, già al timone di horror come Oculus e Ouija: le origini del male.

Nel 2017, il regista ha adattato un romanzo di King per Netflix, Il gioco di Gerald.

Prodotto da Warner Bros., Doctor Sleep uscirà nelle sale americane nel gennaio 2020.

Doctor Sleep: la sinossi del romanzo

In Doctor Sleep, Danny è ormai un uomo adulto che, tormentato dai fantasmi dell’Overlook Hotel e dalle visioni provocate dalla luccicanza, si rifugia nell’alcol. Troverà lavoro in un ospizio, dove scoprirà come utilizzare il suo dono maledetto per dare sollievo agli anziani in fin di vita, diventando così il “Dottor Sonno”.

Farà la conoscenza della giovane Abra Stone, anche lei “maledetta” dalla luccicanza, la più abbagliante di tutti i tempi, che riporta in vita i demoni di Dan e lo spinge a ingaggiare una poderosa battaglia per salvare l’esistenza e l’anima della ragazzina.

Sulle superstrade d’America, infatti, i membri del Vero Nodo viaggiano in cerca di cibo. Hanno un aspetto inoffensivo: non più giovani, indossano abiti dimessi e sono perennemente in viaggio sui loro camper scassati. Ma come intuisce Dan Torrance, e come imparerà presto a sue spese la piccola Abra, si tratta in realtà di esseri quasi immortali che si nutrono proprio del calore dello shining.