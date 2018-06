Il tweet criptico di Dua Lipa dopo la notizia del tradimento

ROMA – Isaac Carew, fidanzato di Dupa Lipa, è stato fotografato sabato sera al G-A-Y Late, un locale di Londra, in atteggiamenti intimi con un’altra ragazza mentre in sottofondo suonava proprio la canzone della sua ragazza, One Kiss.

Dopo aver appreso la notizia, la cantante ha ‘cinguettato’ alcune frasi su Twitter riguardanti il ‘fidarsi del proprio istinto’. “Bisognerebbe sempre tenere i tuoi amici fidati e le persone che ti amano vicine, fidarsi della propria pancia e del proprio istinto”, ha postato la cantante. “Mai lasciar andare le persone oneste che non vogliono altro che il bene per te. Amale con tutto te stesso perché si meritano il mondo”. La cantante e modella britannica ha poi aggiunto: “Amare è la cosa più bella del mondo. Non abbiate paura di amare con tutti voi stessi. E quando non andrà come voi vi sarete immaginati, non sarà la fine del mondo. Si tratterà solo di un’esperienza in più che vi porterà un giorno al vostro vero amore. Vi sta aspettando”.

Dua e Isaac si erano lasciati lo scorso Febbraio dopo due anni di fidanzamento ma avevano riniziato a frequentarsi quest’anno, dopo che la cantante aveva chiuso la sua storia con il ventinovenne frontman dei Lany, Paul Klein.

Fonte metro.co.uk