Wonder Woman 1984, il sequel del film di Patty Jenkins ha un nome

ROMA – Si chiama Wonder Woman 1984 il sequel del film di Patty Jenkins. La regista ha annunciato su Twitter il titolo ufficiale della pellicola, nelle sale cinematografiche il 1 novembre 2019. Comincia così ufficialmente il countdown che vedrà di nuovo sullo schermo Gal Gadot come Wonder Woman.

Con lei, al contrario di quanto immaginato alla fine del primo film, anche Chris Pine. L’attore tornerà nei panni di Steve Trevor. Il capitano dell’esercito statunitense non ci ha abbandonato. Quanti lo davano per spacciato dovranno ricredersi. Al momento non è stato fornito nessun dettaglio ufficiale ma dalla foto pubblicata dalla Jenkins sembra proprio che alla storia di Trevor non sia stata ancora messa la parola fine. Questa incertezza apre, però, a diverse ipotesi. Se Chris fosse protagonista di una sorta di flashback? Sulla trama tutto tace.

Non resta, intanto, che godersi le prime immagini del film. Anche Gal Gadot ha, infatti, deliziato i fan con uno still della pellicola che potete vedere in apertura di articolo. Qui sotto, invece, il tweet della Jenkins con la foto di Pine.