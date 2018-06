ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i film programmazione al cinema: ‘211 – Rapina in corso’, ‘Pitch Perfect 3’, ‘Ogni Giorno’ e ‘Mary e il Fiore della Strega’.

211 – Rapina in corso



Sinossi: Los Angeles, 1997. Quattro spietati criminali armati assalgono la Bank of America, trasformando 26 persone, tra impiegati e clienti, in ostaggi ad alto rischio. Le squadre speciali entrano in azione con il supporto dell’Interpol, ma sarà l’agente Chandler (Nicolas Cage) a prendere il comando della negoziazione che si rivelerà la più lunga e sanguinaria della storia americana.

Scheda tecnica: ‘211 – Rapina in corso‘ regia di York Alec Shackleton; cast artistico: Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton, Sean James, Dwayne Cameron, Ori Pfeffer, Weston Cage, Mark Basnight, Amanda Cerny, Michael Bellisario, Raymond Steers, Derek Horse e Fedi Bashur; genere: azione; distribuzione: Notorious Pictures; durata: 86 minuti.

Pitch Perfect 3



Sinossi: Ora laureate e inserite nel mondo reale dove cantare a cappella non basta, le Bellas tornano in Pitch Perfect 3, il nuovo capitolo dell’amata saga che ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Dopo la vittoria al campionato mondiale, le Bellas si ritrovano divise e scoprono che non ci sono grandi prospettive lavorative per fare musica con la propria voce. Ma hanno l’occasione di riunirsi per un tour oltre oceano e questo gruppo di meravigliose nerd si incontreranno nuovamente per fare nuova musica per un’ultima volta.

Scheda tecnica: ‘Pitch Perfect 3‘ regia di Trish Sie; cast artistico: Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Alexis Knapp, Hana Mae Lee, Ester Dean, Chrissie Fit, Ruby Rose, Matt Lanter, Shelley Regner, John Lithgow, Kelley Jakle e John Michael Higgins; genere: commedia; distribuzione: Universal Pictures; durata: 94 minuti.

Ogni Giorno



Sinossi: Il film, al cinema dal 14 giugno per Eagle Pictures, racconta la storia di Rhiannon (Angourie Rice), una ragazza di 16 anni che si innamora della misteriosa anima “A”, che abita ogni giorno in un corpo differente. Grazie alla loro sintonia, Rhiannon e A cercano di incontrarsi tutti i giorni, senza sapere chi o cosa avranno di fronte il giorno successivo. Con il crescere del loro sentimento, realizzare di dover amare una persona diversa ogni 24 ore diventa sempre più impegnativo, fino a quando saranno costretti a prendere una decisione che cambierà per sempre le loro vite.

Scheda tecnica: ‘Ogni giorno‘ regia di Michael Sucsy; cast artistico: Angourie Rice, Justice Smith, Lucas Jade Zumann, Jeni Ross, Rory McDonald, Katie Douglas, Jacob Batalon, Ian Alexander e Sean Jones; genere: drammatico, sentimentale; distribuzione: Eagle Pictures; durata: 91 minuti.

Mary e il Fiore della Strega



Sinossi: Dal regista di Arrietty, MARY E IL FIORE DELLA STREGA è un’incantevole miscela di magia e fantasia che coinvolgerà il pubblico in un’avventura unica e autentica. Grazie a personaggi unici, vicende divertenti e un’animazione in pieno stile Studio Ghibli, MARY E IL FIORE DELLA STREGA ci racconta il magico mondo di una scuola per streghette. Ma questa strana e misteriosa scuola non è Hogwarts e la nostra eroina non è nemmeno una strega.

Scheda tecnica: ‘Mary e il Fiore della Strega‘ regia Hiromasa Yonebayashi; genere: animazione; distribuzione: Lucky Red; durata: 103 minuti.