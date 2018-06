Samsung Galaxy X, lo smartphone pieghevole che costerà più di un iPhone

ROMA – Dovrebbe arrivare nel 2019 ma a un prezzo che potrebbe far titubare tanti nell’acquisto: si tratta del Samsung Galaxy X, lo smartphone pieghevole che la casa di produzione coreana ha in cantiere. Il telefono, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe costare circa 1850 dollari. 1600 euro il corrispettivo in euro. Una cifra anche più alta di qualsiasi iPhone finora sfornato.

Sicuramente il prezzo fa capire come sia difficile realizzare uno smartphone pieghevole con tutte le pretese del caso. Il dispositivo dovrebbe avere due schermi interni che – insieme – ne formano uno da 7,3 pollici che si riducono a 4,5 quando il device è piegato. A tal proposito, si parla anche di un terzo schermo che permetterebbe di utilizzare il telefono anche nella sua dimensione ridotta.

Samsung starebbe valutando di produrre, inizialmente, 500 mila unità e valutare – man mano – la risposta del suo pubblico.