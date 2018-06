Descender 5, fuori il nuovo capitolo della saga di fantascienza

Roma – Appuntamento in libreria e fumetteria con Descender 5, nuovo capitolo della saga di fantascienza robotica fuori per Bao Publishing. Gli autori, le superstar del fumetto americano Jeff Lemire e Dustin Nguyen, fanno sapere che si tratta del penultimo atto della storia.

Il cast della saga sta convergendo verso il finale e il segreto della natura di TIM-21 sta per essere svelato. D’altronde la sua matrice di codice macchina è fin troppo simile ai famigerati Mietitori che hanno decimato i pianeti del Consiglio.

Gli acquerelli poetici ed evocativi di Dustin Nguyen rendono assolutamente unica la storia creata dal genio di Jeff Lemire, che alla distopia futuristica unisce un’inconfondibile narrazione dei sentimenti per autenticità e complessità.

Jeff Lemire (1976) è uno sceneggiatore e fumettista canadese. Negli ultimi anni si è imposto come uno dei maggiori talenti dei comics americani, collaborando con le principali case editrici statunitensi (Marvel, DC, Image) e scrivendo per testate quali Animal Man, Green Arrow, Superboy, Superman, Hawkeye, Swamp Thing, Batman, X-Men e tante altre. Tra i lavori più personali, Essex County (2000) è quello che lo ha reso noto al grande pubblico e che gli è valso numerosi premi. In Canada, l’opera è stata dichiarata uno dei cinque romanzi più importanti del decennio. Nel 2009, per l’etichetta Vertigo della DC, crea la serie Sweet Tooth. Nel 2012 pubblica il graphic novel Il saldatore subacqueo, di cui è autore completo. Nel 2015, per la Image Comics, dà vita alla serie Descender, epopea fantascientifica in coppia con l’artista Dustin Nguyen e pubblicata in Italia da BAO Publishing.

Dustin Nguyen (1976) è un fumettista e illustratore statunitense. Dopo gli esordi nel campo dell’animazione e della grafica, entra nel mondo del fumetto dando vita a collaborazioni con case editrici quali la DC Comics (per la quale disegna alcuni numeri di Authority e di Batman). Nel 2008 diventa disegnatore regolare della serie Detective Comics su testi di Paul Dini. Nel 2015, in coppia con Jeff Lemire, è co-creatore e disegnatore della serie Descender per la casa editrice Image e pubblicata in Italia da BAO Publishing.