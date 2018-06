McDonald’s sostituirà la plastica con la carta per le sue cannucce

ROMA – Entro il prossimo anno, McDonald’s sostituirà in tutti i suoi ristoranti d’Inghilterra e d’Irlanda il materiale delle sue cannucce: non più plastica ma carta.

La decisione deriva dalla forte pressione che le grandi compagnie stanno subendo a causa del crescente problema dell’inquinamento per la presenza spropositata di plastica negli oceani. I materiali plastici rappresentano, infatti, una delle principali cause di inquinamento e si rivelano letteralmente letali per numerosi animali che li ingeriscono o vi rimangono intrappolati: la plastica rappresenta una vera e propria minaccia per interi ecosistemi. Il governo inglese infatti ha intenzione di vietare la vendita del maggior numero di oggetti in plastica nel tentativo di ridurre questo grande problema.

McDonald’s ha affermato di aver preso accordi con due start-up, che sarebbero in grado di fornirle le nuove cannucce di carta. Si tratta della Trascendent Packaging situata nel Galles e della Huhtamaki. Secondo quanto affermato dal gigante della ristorazione, le nuove cannucce utilizzeranno carta derivante da fonti sostenibili certificate.

“Basandoci sulle richieste dei nostri clienti di ridurre al minimo l’utilizzo e il conseguente spreco di plastica, abbiamo deciso di sostituire il materiale delle nostre cannucce senza però compromettere l’esperienza generale che deriva dal visitare il nostro ristorante”, ha affermato il direttore esecutivo di McDonald’s Uk e Irlanda.

In alcune parti dell’America Latina e in Malesia, la compagnia ha iniziato a fornire cannucce di carta a chiunque ne facesse richiesta. La decisione presa da McDonald’s Uk, è stata supportata dal Segretario dell’Ambiente Michael Gove, che ha definito questa iniziativa come “un contributo significativo alla riduzione dell’inquinamento derivato dall’utilizzo e lo spreco di plastica”.

Fonte metro.co.uk