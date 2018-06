E3 2018, i videogiochi protagonisti della 24esima edizione

ROMA – Parola ai videogiochi nella ventiquattresima edizione dell’Electronic Entertainment Expo, l’evento annuale più importante per il mondo dell’intrattenimento videoludico. Dal 12 al 14 giugno 2018, nella cornice del Los Angeles Convention Center, l’industria di settore ha mostrato alla stampa, ai giocatori e ai curiosi di tutto il mondo, i titoli in arrivo nella seconda parte del 2018 e la prima del 2019.

Gli annunci

Il colosso dei videogiochi Electronic Arts ha svelato immagini in anteprima degli attesi Battlefield V e FIFA 19.

Uno sguardo anche su Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Battlefront II, Unravel Two, NBA Live 19, Madden NFL 19, Command and Conquer: Rivals e Anthem.

Una importante novita’ riguarda Origin, la piattaforma esclusiva di EA. Con un nuovo abbonamento gli utenti potranno accedere ai download dei giochi prima che arrivino sugli scaffali dei negozi o sugli altri digital store.

Novita’ anche per Microsoft che ha mostrato piu’ di 50 giochi, tra cui Halo Infinite, Fallout 76, Forza Horizon 4, Tom Clancy’s The Division 2 e Shadow of the Tomb Raider.

Sony ha affermato la supremazia della PlayStation 4 con alcuni grandi titoli in esclusiva. Tra questi, The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man e Concrete Genie.

Nintendo ha puntato tutto su Switch e sui titoli che la poliedrica console mettera’ a disposizione dei giocatori. L’attenzione e’ stata monopolizzata da Super Smash Bros. Ultimate, ma non sono mancate immagini esclusive di Xenoblade Chronicles 2, Pokèmon: Let’s Go, Super Mario Party, Fire Emblem: Three Houses e Mario Tennis Aces.

L’E3 dimostra ancora come l’industria dell’intrattenimento elettronico casalingo sia diventata la piu’ ricca e produttiva di tutte quelle esistenti. Il fatturato raggiunto dal settore ha superato di gran lunga quello del cinema e della Pay TV. Solo per fare un esempio, nel 2016 il mercato videoludico globale e’ valso 91 miliardi di dollari.