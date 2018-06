Le Coliche tornano sul web con un video “Narcos-estivo”

ROMA – Ogni anno migliaia di tormentoni estivi vengono scongelati per far riscaldare i bacini dei bagnanti, degli ospiti di un villaggio turistico o di una nave da crociera e dei ragazzi nei locali in riva al mare.

Ma qual è la verità che si cela dietro ai tormentoni estivi? Questa volta non saranno Piero e Alberto Angela a svelare questi ‘grandi enigmi’ dell’universo, ma Le Coliche con una special guest conosciuta dagli utenti del web: Liliana Fiorelli in arte Maladonna.

Nel nuovo video Le Coliche, in modalità Pablo Escobar della serie tv ‘Narcos’, studiano un piano per trovare gli ingredienti per una perfetta hit estiva per far “bailar las milf all’aqua gym” o “los vechos a la sagra dello stracazzo a la pretarola” o “el tamarro en la Lamborghini”.

A proposito della Lamborghini, sulle note di “Pem Pem”. entra in scena Maladonna in una versione parodica di Elettra Miura Lamborghini. “Per fare una bella canzone – suggerisce l’avvenente ragazza – bisogna prendere tutte le cose che piacciono ai bambini” come il latte di soia, il pongo o il ping pong.

Ma per Le Coliche è tempo di spegnere la videocamera e partire per l’Africa per la settima edizione di Pechino Express, l’adventure game targato Rai2. Dopo la rinuncia della coppia formata da Filippo Magnini e sua sorella Laura, i fratelli Colica, Fabrizio e Claudio, completano il cast del programma.