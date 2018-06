E’ ufficiale: Ida e Riccardo prima coppia ufficiale di Temptation Island

ROMA – È ufficiale: Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini & Donne Over sono i primi concorrenti di Temptation Island.

Il docu-reality arriverà il 5 luglio in prima serata su Canale 5. A guidare la narrazione, come sempre, Filippo Bisciglia. A fare da sfondo al suo “ho un video per te”, ci sarà Castellaneta Marina, una località in provincia di Taranto.

Tra i tentatori – come si denota da una foto pubblicata sul sito di Davide Maggio – spunta Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi, ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.