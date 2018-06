Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 16 giugno

ROMA – Il 16 giugno è il 167º giorno del calendario gregoriano. Mancano 198 giorni alla fine dell’anno.

16 giugno: accadde oggi

La Ford motor company diventa una società per azioni nel 1903. L’anno dopo, nel 1904 viene istituita la Bloomsday, la giornata di commemorazione James Joyce. Per l’occasione, ogni anno, vengono messe in scena ambientazioni della sua opera più famosa: l’Ulisse. Nel 1915 viene fondata la British Women’s Institute.

Nel 1952 la Camera dei deputati Italiana approva l’adesione alla CECA con 275 sì e 96 no. Tre anni dopo, nel 1955, Papa Pio XII scomunica il generale e politico argentino Juan Domingo Perón. Nel 1963 Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio.

In America, nel 1972, dei ladri vengono presi mentre cercano di entrare nella sede del Partito Democratico, nel palazzo Watergate. Nel 1976 avvengono delle rivolte studentesche a Soweto, Sudafrica. A Roma nel 2000 parte l’hackmeeting 2000.

Nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Viene arrestato nel 2006, su ordine della procura di Potenza, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla prostituzione e al falso, Vittorio Emanuele di Savoia (primogenito maschio dell’ultimo Re d’Italia Umberto II di Savoia).

Tupac (rapper statunitense), Stan Laurel (attore inglese) e Clifton Collins Jr. (attore statunitense).

Sant’Elidan, San Ferreolo di Besançon e San Ticone di Amato.