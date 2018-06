CampusBand 3, la finale il 23 giugno a Milano

ROMA – Chi sarà il vincitore della terza edizione del “CampusBand Musica & Matematica”, concorso nazionale per gli studenti amanti della musica? La risposta si avrà sabato 23 giugno, sera della finale, ore 21:00, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano (il contest si svolge nell’ambito della rassegna “Estate Sforzesca”, voluta dal Comune di Milano).

Dodici finalisti (4 della categoria “Gruppi”, 4 della categoria “Cantautori” e 4 della categoria “Interpreti”) si sfideranno a suon di musica e creatività per una gara che ha già il sapore della “grande festa”!

I finalisti

Queste le band che andranno in finale:



– Diade (Palermo – Sicilia),

– FunkSoulBrothers (Cesena – Emilia Romagna),

– Mark Noyle & Giacomo Cascone (Castel San Pietro Terme (BO) – Emilia-Romagna),

– Nameless (Bentivoglio (BO) – Emilia-Romagna).

Tra i cantautori ci sono:

– Elisa Lamedica (Monza – Lombardia),

– Emanuele Carboni (Maratea (PZ) – Basilicata),

– Luca Patrini (Codogno (LO) – Lombardia

– Virginia Galgani (Marciano della Chiana (AR) – Toscana).

Gli interpreti sono:

– Alessandro Franceschini, in arte Alexèf (Ancona – Marche),

– Davide Rasetti (Teramo – Abruzzo),

– Giovanni Sutera Sardo (Favara (AG) – Sicilia

– Sofia Bressan (Pieve di Coriano (MN) – Lombardia).

Campus Band Musica & Matematica

Il nome del concorso, “Campus Band Musica & Matematica”, non è casuale: fa riferimento al target studentesco (i concorrenti devono avere un’età non superiore a 25 anni e frequentare l’università o corsi scolastici. Almeno il 30% del gruppo dev’essere composto da studenti). Il “Campus” si rivolge a tutti i cantautori, interpreti e ai gruppi musicali che si sono formati nei licei e nelle università italiane. Per partecipare i concorrenti hanno dovuto inviare un inedito (depositato regolarmente presso SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori) e una cover.

Mogol, grande autore italiano di testi di canzoni, Mario Lavezzi, tra i più raffinati “music maker” del nostro Paese e Franco Mussida, fondatore della Premiata Forneria Marconi, hanno fatto da guida a tutti gli studenti: i concorrenti saranno valutati da una commissione di esperti e da una giuria popolare scelta tra il pubblico. Un notaio garantirà la regolarità delle votazioni.

Anche quest’anno il vincitore avrà diritto ad un contratto con un’etichetta discografica per pubblicare un brano inedito e una cover, realizzando un videoclip del brano inedito; due borse di studio, una presso il Centro Europeo di Tuscolano, una seconda assegnata al giovane artista che si aggiudicherà il Premo della Critica da utilizzare presso il Centro Professione Musica di Milano.

RTL 102.5, la radio più ascoltata d’Italia (partner ufficiale del concorso) valuterà la messa in onda del brano inedito del vincitore. Inoltre, saranno sviluppate una serie d’iniziative pubblicitarie per promuovere il vincitore e il relativo singolo pubblicato.

Insieme ai finalisti sul palco saliranno l’ospite speciale Clementino e The Dreams of Lady V., la band vincitrice della seconda edizione del concorso. Presenteranno la serata Francesca Cheyenne e Roberto Cavallone di Rtl 102.5.

Il nuovo media partner della finale del concorso è l’agenzia di stampa Dire-Diregiovani che promuove lo sviluppo e potenziamento della Cultura dell’informazione nel mondo dei giovani.

“Campusband Musica e Matematica” è un concorso sostenuto da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, organizzato dalla Onlus “La partita del cuore – Umanità senza confini”, con il patrocinio del Comune di Milano e media partner Rtl 102.5 e Corriere della Sera-ViviMilano.