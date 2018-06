Massimo Di Cataldo, online il video “Ci credi ancora all’amore”

ROMA – Dopo il grande successo del live celebrativo dei suoi 50 anni al Piper Club di Roma tenutosi ad aprile, Massimo Di Cataldo pubblica il videoclip ufficiale del suo ultimo singolo dal titolo “Ci credi ancora all’amore”, brano che rappresenta in pieno il nuovo percorso artistico del cantautore.

Sotto l’accurata ed attenta regia di Matteo Bianchi, il video si sviluppa in un continuo gioco di luci ed ombre, come a voler portare avanti una descrizione dettagliata delle espressioni del viso di Massimo Di Cataldo, cercando di catturarne tutte le sfumature.

Ed è attraverso questi primi piani intensi che l’artista sprigiona tutta la sua energia, raccontando l’amore con estrema forza e semplicità.



I tratti peculiari del brano si evidenziano dal testo e dalla melodia: minimali ma allo stesso tempo profondi, che riflette un’anima piena di speranza.

“Questa nuova canzone rappresenta lo stato delle cose nella mia vita – afferma il cantautore – un uomo che nonostante le delusioni e le disillusioni crede ancora nell’amore e lo mette in quello che fa”.

Chiedersi se “credere ancora all’amore” non vuol dire rimanere ancorati nostalgicamente ad un sentimento, bensì un voltare pagina dopo tanta sofferenza per guarire dalle ferite del passato.

“Ora o mai più”

Massimo Di Cataldo, inoltre, è uno dei protagonisti del nuovo programma “Ora o mai più”, in onda in prima serata su Rai1 da venerdì 8 giugno per quattro puntate: condotta da Amadeus e ideato da Carlo Conti, la trasmissione vede otto artisti in gara che hanno fatto la storia della musica italiana, cimentarsi in una competizione “agguerrita” a suon di canzoni di fronte ad una giuria di prim’ordine composta da grandi artisti come Patty Pravo, Loredana Bertè, Fausto Leali e Marcella Bella, solo per citarne alcuni.

Il cantante non ha dubbi in merito alla sua partecipazione: “Ho scelto di far parte a questa trasmissione poiché mi è stata proposta come possibilità per portare la mia musica al grande pubblico”.

L’artista, nella prima puntata, ha ottenuto il punteggio più alto dai giudici con l’esecuzione del brano “Se adesso te ne vai”, ottenendo anche un ottimo riscontro da parte del web. A chiudere l’esibizione, Massimo Di Cataldo ha interpretato con il suo coach Patty Pravo, la meravigliosa “Pensiero Stupendo”. Il cantautore romano è senza dubbio uno degli esponenti di spicco della scena musicale italiana degli inizi degli anni ’90: sono ancora vividi nella memoria del pubblico brani storici come Che sarà di me, Come sei bella, Con il cuore e Se adesso te ne vai brano composto nel ’96 e in gara al Festival di Sanremo nella categoria Big.