Radio Italia Live – Il Concerto: come seguire l’evento

ROMA – Radio Italia è pronta per presentare la settima edizione di “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO”.

Il più grande evento live di musica italiana andrà in scena gratuitamente nella splendida cornice di Piazza del Duomo, sabato 16 Giugno 2018 a partire dalle ore 19:10.

Per il sesto anno consecutivo, LUCA BIZZARRI e PAOLO KESSISOGLU accoglieranno i protagonisti sul palco con simpatia e professionalità, riservando per ognuno di loro un momento dedicato di intrattenimento.

Appuntamento speciale con 21 grandi interpreti e autori della musica italiana che si esibiranno accompagnati dall’“Orchestra Filarmonica Italiana” diretta dal M° Bruno Santori.

Nel backstage, lo speaker Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse; alla speaker Manola Moslehi il compito di raccogliere le emozioni del pubblico.

I cantanti

Saliranno sul palco: ANNALISA, BIAGIO ANTONACCI, CAPAREZZA, ELISA, FABRI FIBRA, GIUSY FERRERI, J-AX & FEDEZ, GIANNI MORANDI, THEGIORNALISTI, LE VIBRAZIONI, IL VOLO.

Per RADIO ITALIA WORLD: MIKA, la star mondiale che è entrata da alcuni anni nel cuore di tanti italiani.

Per RADIO ITALIA RAP: ACHILLE LAURO, CAPO PLAZA, GHALI, NITRO, TEDUA.

Per FENOMENI: MÅNESKIN, RIKI, THOMAS.

Come seguire l’evento

L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, c anale 725 SKY, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Vivrà sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Windows Phone e Windows 10. Per la prima volta, l’esclusivo spazio RADIO ITALIA RAP sarà trasmesso anche su RADIO ITALIA RAP TV, la tv del gruppo Radio Italia esclusivamente dedicata al rap, all’hip hop e alla trap italiana visibile in HD al canale 726 di SKY e 54 di TivùSat. Per la prima volta, inoltre, le esibizioni di Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali, Nitro, Tedua si potranno ascoltare in tempo reale sull’app di TRX Radio.

“RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” 2018 sarà trasmesso in contemporanea su REAL TIME (canale 31), il canale dedicato all’intrattenimento femminile di Discovery Italia, sul NOVE, il canale generalista del gruppo e in streaming sul servizio OTT gratuito Dplay (dplay.com).

“RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” 2018 sarà come sempre un’edizione 100% social: l’evento vivrà in tempo reale sulle pagine social ufficiali di Radio Italia e di Real Time: Facebook, Twitter, Instagram.

Hashtag ufficiale: #rilive