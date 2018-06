Live & Summer Mania, debutta al primo posto il nuovo album di Riki

ROMA – Debutta alla grande, al primo posto della classifica di iTunes, dopo 30 minuti dall’uscita sulle piattaforme digitali, il nuovo album di RIKI, LIVE & SUMMER MANIA, disponibile anche negli store.

L’album è una fedele fotografia dello show che Riki ha portato in tutta Italia in un tour completamente sold out nella stagione appena trascorsa, e che gli è valso anche il Wind Music Award 2018 per il live d’oro con oltre quarantamila biglietti venduti.

L’album arriva dopo lo straordinario successo di “Mania”, doppio disco di platino. Il coronamento di una stagione meravigliosa: in meno di un anno, RIKI ha infatti al suo attivo 6 dischi di platino, 3 per l’EP “Perdo le parole”, 1 per il singolo “Perdo le Parole” e 2 appunto per il cd “Mania, oltre a 3 dischi d’oro rispettivamente per il singolo Polaroid, Se Parlassero di noi e Sei Mia.

Lo spettacolo live, che ha visto protagonista il giovane cantautore rispetta l’impianto sonoro pop elettronico dei due dischi “Perdo le parole” e “Mania”, impreziosito da chitarre, drum machine e synth suonati dai due multi-strumentisti, Niccolò Bolchi e Riccardo Scirè, presenti con lui sul palco.

I brani si mischiano e si susseguono come in un grande dj-set, spaziando dall’elettronica iniziale al momento acustico fino al gran finale.

Tutte le date del tour sono state registrate, e ogni tappa è rappresentata da un brano.



L’album, che è stato anticipato dall’uscita del singolo “Dolor de Cabeza” (che sta spopolando in tutto il mondo conquistando le classifiche di diversi Paesi, tra cui Italia, Polonia, Finlandia, Cile, Argentina e Perù, con più di quattro milioni di views per il video) e “Mal di testa” con i CNCO, include altri 2 inediti: il featuring con il rapper LowLow “Sbagliato”, e una nuova versione piano/archi del singolo estratto dal disco doppio platino “Mania”, “Tremo (Dolce Vita)”, con gli archi del premio Oscar Simon Hale.

Sarà una versione standard e una deluxe, che contiene 2 CD (l’album “Mania” + “Live & Summer Mania”) e un esclusivo progetto fotografico del “Backstage Live” e “Life Style” di RIKI di 36 pagine.

C’è anche una versione speciale autografata per i clienti di Amazon, che contiene anche una bandana.

Di seguito la tracklist dell’ album:

1.Dolor de cabeza feat. CNCO

2. Mal di testa feat. CNCO

3. Tremo (dolce vita) 2018

4. Sbagliato feat. LowLow

5. Riki Mania Live

6. Mania Live

7. Frena Live

8. Se parlassero di noi Live

9. Balla con me Live

10. Replay Live

11. So che stasera Live

12. Sei mia Live

13. Dentro la notte Live

14. Ti luccicano gli occhi Live

15. Vendicativa Live

16. Credi in te Live

17. Ainam Live

18. E Scatta Live

19. Polaroid Live

20. Tremo (acustica) Live

21. Rumore di fondo (acustica) live

22. Nei tuoi gesti

23. Aspetterò lo stesso Live

24. In equilibrio Live

25. Perdo le parole Live

Instore Tour

E’ partito anche il giro degli instore di RIKI, per incontrare i suoi affezionati sostenitori:

17 giugno Rende (Cosenza) @ CC Metropolis, ore 17:30

18 giugno Marcianise (Caserta) @ CC Campania, ore 18:00

20 giugno Marghera (Venezia) @ CC Nave de vero, ore 17.30

21 giugno Montecelio (Roma) @ CC Tiburtino, ore 17.00

23 giugno Reggio Emilia @ CC I Peatali, ore 17.00

24 giugno Cesenatico (Forlì-Cesena) @ Piazza Andrea Costa, ore 16.30

26 giugno Gravina di Catania (Catania) @ CC Katanè, ore 17.00

27 giugno Palermo @ CC La Torre, ore 17.00

28 giugno Arese (Milano) @ Mondadori CC Il Centro, ore 16.00

29 giugno Moncalieri (Torino) @ CC 45° Nord, ore 17.30

30 giugno Sestu (Cagliari) @ Corte del Sole, ore 17.30

1 luglio Nuoro @ CC Prato Sardo, ore 17.30