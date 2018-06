Fortnite Battle Royale: come funziona il videogioco dell’anno

ROMA – Sono oltre 125 milioni i giocatori nel mondo di Fortnite Battle Royale.

Numeri impressionanti per il videogioco di Epic Game, disponibile gratuitamente su tutti i PC (Windows e Mac), le console di ultima generazione (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) e i dispositivi iOS (a breve a anche Android).



Ma come funziona Fortnite Battle Royale?

Fortnite Battle Royale è un gioco di battaglia reale, uno scontro tutti contro tutti (fino a 100 giocatori a partita), fortemente ispirato a libri e film come The Hunger Games e il classico cult giapponese Battle Royale.

L’obiettivo è semplice: essere l’ultimo giocatore (o squadra) a rimanere in piedi, uccidendo o evitando altri giocatori.

Nel corso della partita i giocatori dovranno individuare armature, armi e altri attrezzi, combattere e sopravvivere.

Il tutto mentre la zona sicura del gioco (che rappresenta l’occhio di una tempesta che sta devastando il mondo), diminuisce di dimensioni, costringendo i giocatoria dirigersi in spazi sempre più stretti.

E’ possibile saccheggiare i nemici sconfitti,e recuperare armi e oggetti grazie a sporadiche cadute di rifornimenti.

Come nel gioco originale di Fortnite, Fortnite Battle Royale gioca in una prospettiva in terza persona.

fino a 100 giocatori lanciano uno skydive per poi schierare una vela da bus fluttuanti (“Battle Bus”) su una mappa coerente, che include la distribuzione casuale di armi, scudo e altre funzioni di supporto al combattimento.

Fortnite Battle Royale è scaricabile gratuitamente da tutti i possessori del gioco originale, Fortnite.

Fortnite Battle Royale in breve…

COSTRUISCI E DISTRUGGI – Dai forma al campo di battaglia costruendo la tua copertura. Un nemico si nasconde dietro un muro? Elimina la sua copertura e torna in vantaggio.

ARMATI – Sali a bordo del Bus della battaglia e gettati nella tua zona preferita. Raccogli risorse ed equipaggiamento e combatti contro i tuoi avversari.

FAI SQUADRA CON GLI AMICI – Unisciti ai tuoi amici online sparsi per il mondo o nella stessa stanza!

AGGIORNAMENTI ED EVENTI SETTIMANALI – Gli aggiornamenti continuano ad alimentare il divertimento con nuove modalità di gioco, costumi, armi e oggetti.