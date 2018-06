Russia2018, Netflix consola gli italiani con i Mondiali del 2006

ROMA – Brucia ancora l’esclusione dell’Italia dalla Coppa del Mondo di Russia 2018.

Per consolarci, Netflix ha deciso di rilasciare in alta definizione le grandi partite degli Azzurri che hanno portato la nostra Nazionale alla vittoria dei Mondiali del 2006.

“2006 – Sul tetto del mondo” si apre con Italia-Ghana, già disponibile sulla piattaforma.

Seguiranno Italia-Usa (19 giugno), Italia-Repubblica Ceca (30 giugno), Italia-Ucraina (6 luglio), Italia-Germania (11 luglio), Italia-Francia (15 luglio).

Anche se sappiamo come finirà, le grandi storie meritano di essere riviste…



Le partite saranno disponibili con l’audio originale dal campo, senza commento tecnico.