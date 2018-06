16 giugno 1978: Grease, i segreti del musical che ha fatto la storia del cinema

ROMA – Il 16 giugno del 1978 (in Italia il 22 settembre dello stesso anno) debuttava nei cinema americani Grease, diventato di lì a breve uno dei film musicali più amati di tutti i tempi.

La storia d’amore adolescenziale senza tempo, ambientata negli anni ’50, ha guadagnato milioni di fan in tutto il mondo, generazione dopo generazione.

Una sceneggiatura frizzante, un affascinante cast, una colonna sonora accattivante, una fotografia colorata: Grease è nell’olimpo dei classici intramontabili.

Diretto da Randal Kleiser, nel cast John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway.

10 curiosità su Grease

1. Il film del 1978 era basato sull’omonimo musical di Broadway del 1972.

2. I pantaloni che indossa Olivia Newton-John nella scena finale erano così stretti che si ruppe la cerniera. Così, le vennero cuciti addosso ogni mattina, per tutta la durata delle riprese della scena (circa una settimana). “Dovevo essere molto attenta a ciò che mangiavo e bevevo. E’ stato straziante”.

Facevano 40 gradi C sul set nella scena finale.

3. Henry Winkler (Fonzie) è stato considerato per la parte di Danny, ma rifiutò perché non voleva essere interpretare lo stestto tipo di ruolo che aveva avuto in Happy Days.

4. Durante riprese del film, il cast ha masticato 100.000 pezzi di chewing gum.

5. In Messico e Venezuela, Grease è stato rilasciato con il nome di Vaselina.

6. Dopo il successo del film, la Paramount aveva piani per un franchise di Grease, con altri tre film e una serie tv. Ma quando Grease 2 fece flop nel 1982, il progetto venne messo in stand by.



7. Nel 2007 è stata creata Somos tú y yo: un nuevo dia, una telenovela creata e diretta da Vladimir Perez ispirata a Grease. In Italia va in onda su Rai Gulp.

8. Grease è costato solo 6 milioni di dollari, ma ha guadagnato oltre 400 milioni di dollari a livello internazionale fino ad oggi, diventando così film musicale con il maggior incasso di tutti i tempi.

9. Le canzoni “Grease”, “You’re the One that I Want”, “Hopelessly Devoted to You” e “Summer Nights” entrarono tutte nella Billboard top 10. Ma solo “Summer Nights” è tratta dalla produzione originale di Broadway. Le altre tre canzoni erano state scritte appositamente per il film. “Hopelessly Devoted to You” è stata scritta a metà strada film, e non è stata registrata e filmata fino al termine delle riprese. Questo non le ha impedito di ricevere una nomination agli Oscar per la migliore canzone originale.

10 . Travolta e Newton-John si riuniti nella commedia romantica del 1983 “Due come Noi”, aspramente stroncata dalla critica. Nel 2012 si sono ritrovati insieme ancora per un album musicale natalizio “This Christmas”.