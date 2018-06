Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 17 giugno

ROMA – Il 17 giugno è il 168º giorno del calendario gregoriano. Mancano 197 giorni alla fine dell’anno.

17 giugno: accadde oggi

La Statua della Libertà arriva a New York nel 1885. Nel 1903 Roald Amundsen comincia la prima traversata da est a ovest del passaggio a nord-ovest. Amelia Earhart, invece, nel 1932, decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria eseguita da una donna.

Nel 1967 la Cina sperimenta la sua prima bomba all’idrogeno. A Città del Messico, nel 1970, si gioca la semifinale dei campionati del mondo di calcio fra Italia e Germania Ovest (finisce 4-3). È la “partita del secolo”. Due anni dopo, nel 1972, nell’ambito dello scandalo Watergate, cinque funzionari della Casa Bianca vengono arrestati per aver scassinato gli uffici del Comitato del Partito Democratico. Nello stesso anno l’atleta Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani. Nel 1994 O. J. Simpson viene arrestato per l’omicidio della moglie e di un amico di lei.

Buon compleanno a:

Lee Ryan (cantante britannico) e Paulina Rubio (cantante messicana).

Si festeggia oggi:

San Botulfo, Sant’Antidio e Sant’Adolfo di Maastricht.