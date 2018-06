Tornano a Los Angeles gli MTV Movie & TV Awards

ROMA – E’ tutto pronto per la nuova edizione degli “MTV Movie & TV Awards” che quest’anno saranno condotti da Tiffany Haddish, una tra le più ricercate attrici e talento comico della televisione e dei film.

La cerimonia si terrà a Los Angeles lunedì 18 giugno e andrà in onda su tutti i canali MTV del mondo.

In Italia lo show sarà trasmesso in diretta su MTV (in esclusiva su Sky canale 130) nella notte tra il 18 e il 19 giugno alle 3.00, mentre martedì 19 giugno andrà in onda la versione sottotitolata alle 21.00 su MTV (Sky 130) e alle ore 23.00 su VH1 (canale 67 del dtt).

MTV Movie & TV Awards

Anche quest’anno l’evento che celebra gli attori, le storie e i momenti che hanno definito la cultura pop dell’anno precedente prevederà la premiazione delle serie tv e le categorie senza distinzione di genere, una scelta del brand che ha rappresentato una svolta storica, un cambiamento che ha segnato un’industria. “Black Panther”, uno dei 10 film di maggior successo di tutti i tempi in tutto il mondo, guida le nomination con 7 candidature, mentre “Stranger Things” ha ottenuto un totale di 6 nomination, incluse Best Show e Best On-Screen Team.

Millie Bobby Brown è nominata per Best Performance in a Show per la sua interpretazione di “Undici” e Dacre Montgomery ha ottenuto la nomination nella categoria Scene Stealer per il suo ruolo nei panni di “Billy Hargrove”.

I premi

Sarà Chris Pratt, uno degli attori di Hollywood tra i più ricercati e rinomati del momento, a ricevere il Generation Award, il riconoscimento che viene assegnato ai talenti di successo che contribuiscono in maniera importante ai film e alla tv. L’award celebra gli attori più amati che, con i loro diversi ruoli in produzioni cinematografiche e televisive, sono diventati nomi noti nel settore. Inoltre, Lena Waithe, che ha fatto la storia per essere stata la prima donna di colore a vincere un Emmy Award nella categoria “Outstanding Writing in a Comedy Series” per il suo lavoro in “Master of None”, riceverà il “Trailblazer” Award. Il premio è un riconoscimento per artisti rivoluzionari che rappresentano voci fresche e senza paura nel mondo dell’intrattenimento.

Il network ha anche annunciato che sono confermati come presenter che consegneranno gli ambiti awards sul palco: l’attore di “Black Panther” Michael B. Jordan; Seth Rogen e Kristen Bell, dal cast della nuova commedia “Like Father”; Mila Kunis da “The Spy Who Dumped Me”; Zendaya e Gina Rodriguez direttamente dal film d’animazione presto in uscita “Smallfoot” e l’artista e attore Common. Altri nomi verranno annunciati prossimamente.

La musica

Come sempre, anche in questa edizione degli “MTV Movie & TV Awards” ci sarà spazio per la musica: sul palco, infatti, saliranno Mustard, il produttore disco di Platino, e Nick Jonas, l’artista nominato ai Grammy e ai Golden Globe, che si esibiranno insieme per la prima volta con il loro nuovo singolo “Anywhere”. Anche le Chloe x Halle si esibiranno in un medley di “The Kids Are Alright” e “Warrior”, dal loro album di debutto.