Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 18 giugno

ROMA – Il 18 giugno è il 169º giorno del calendario gregoriano. Mancano 196 giorni alla fine dell’anno.

18 giugno: accadde oggi

Il 18 giugno 1873 Susan B. Anthony (femminista) viene multata di 100 dollari per aver tentato di votare alle elezioni presidenziali statunitensi, benché donna. In questo giorno del 1923 la Checker Cab mette in strada il suo primo taxi. Cinque anni dopo, il 18 giugno del 1928 Amelia Earhart diventa la prima donna ad attraversare in aeroplano l’Oceano Atlantico. Il 18 giugno del 1946 l’Italia, in seguito alle consultazioni del 2 giugno, diventa una repubblica.

In questo giorno del 1982 a Londra, sotto il Blackfriars Bridge, viene trovato il cadavere del banchiere italiano Roberto Calvi. È l’epilogo della vicenda del bancarottiere Michele Sindona, dopo l’omicidio Ambrosoli. In questo giorno del 1984, 20.000 tra poliziotti e minatori ingaggiano violentissimi scontri in quella che prenderà il nome di Battaglia di Orgreave, la pagina più drammatica dello sciopero dei minatori britannici che si opponevano alla chiusura di venti miniere di carbone, come deciso dal governo conservatore di Margaret Thatcher. È il 2016 quando in Italia viene aperta l’installazione The Floating Piers sul Lago d’Iseo ad opera di Christo.

Buon compleanno a…

Paul Mccartney (cantante), Raffaella Carrà (artista), Vincenzo Montella (calciatore).

Si festeggiano oggi:

Sant’Alena, vergine e martire, Sant’Amando di Bordeaux, vescovo, San Calogero di Sicilia, eremita.