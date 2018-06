Beyoncé e Jay-Z, su Tidal il primo album di coppia: Everything is love

ROMA – È arrivato a sorpresa su Tidal (e anche su Apple Music) dopo il concerto di Londra di sabato scorso Everything is love, l’album a sorpresa di Beyoncé e Jay-Z. Firmato The Carters, dal cognome del rapper, il disco è il primo che i due artisti fanno in coppia. Un titolo eloquente che sintetizza bene la ritrovata intesa dei due artisti. Nella foto a sinistra la cover dell’album.

Beyoncé e Jay-Z cantano l’amore e la loro vita in una sorta di cerchio che si chiude. In Lemonade, infatti, Beyoncé raccontava dei tradimenti. Jay-Z, invece, in 4:44 ha ammesso ogni colpa. “Usavamo l’arte come terapia”, ha dichiarato il 48enne che ha iniziato a comporre Everything is love insieme alla moglie proprio durante i lavori di Lemonade e 4:44. È così che quella “terapia” è diventata nuova musica.

Nove le tracce tutte firmate dai due coniugi che sono anche produttori esecutivi. Nel team di produttori, poi, anche Pharrell Williams, Ty Dolla Sign, Quavo, Boi-1da, Cool & Dre, e Offset.

Il video

In contemporanea con l’album, Beyoncé e Jay-Z hanno anche rilasciato la traccia promozionale Salud! (non inserita nel disco) e il video del primo singolo, Apeshit, girato al Louvre. Nelle sale del museo i signori Carter cantano accompagnati da un folto gruppo di ballerini. La coppia era stata avvistata a Parigi il mese scorso.



La tracklist