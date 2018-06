ROMA – Dopo l’annuncio ufficiale di Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini & Donne Over, tre nuove coppie (non famose) sono entrate a far parte della nuova edizione di Temptation Island.

Il docu-reality arriverà prossimamente in prima serata su Canale 5. A guidare la narrazione, come sempre, Filippo Bisciglia. A fare da sfondo al suo “ho un video per te”, sarà Santa Margherita di Pula, una località della Sardegna.

Raffaella e Andrea

Raffaella: “Per me lui è il fidanzato perfetto“.

Andrea: “Dopo tanti anni di fidanzamento, voglio avere la certezza che non sia abitudine“.

Pronostici sulla coppia: Filippo non smetterà mai di dire a Raffaella “c’è un video per te“. Il video di presentazione fa ben sperare che le lacrime di Selvaggia in confronto a quelle di Raffaella saranno nulle. Andrea, invece, giustificherà tutte le sue marachelle con “dovevo avere la certezza che tra noi non è solo abitudine ma a tenerci legati è l’amore“. La solita scusa. Tanto solita quanto efficace: dopo tanti “mi hai delusa”, Raffaella lo perdonerà.

Lara e Michael

Lara: “Io amo molto Michael, però voglio capire se è la persona che fa davvero per me“.

Michael: “Voglio scoprire se mi manca davvero“.

Pronostici sulla coppia: Michael per capire se gli manca Lara, annuserà come un cane da tartufo tutte le tentatrici de villaggio. Filippo Bisciglia farà vedere a Lara tutti video che mostrano il fidanzato in modalità “cane in calore”. Tra un “sono delusa“, “ma come si permette a massaggiare questa“, “io non ho parole“, lei farà qualche esterna con un tentatore: dopo un massaggio e una strusciatina, capirà che gli manca Michael. Al falò di contronto litigheranno ma, alla fine, faranno pace.

Valentina e Oronzo

Valentina: “Ho scoperto dei tradimenti ma l’ho sempre perdonato“.

Oronzo: “So che sbaglierò al 100% , ma tanto Valentina mi perdona“.

Pronostici sulla coppia: Vi ricordate di Roberta e Flavio, la coppia che ha partecipato a Temptation Island nel 2016? Qualche indizio in ordine sparso: la canzone della coppia è ‘Amore Amaro’ di Gigi Finizio ma lui, durante il programma, l’ha dedicata alla bionda tentatrice. Non soddisfatto, Flavio e l’avvenente giovane si sono tatuati un simbolo uguale. Ovviamente, non si è fatto mancare coccole, massaggi, strusciamenti lontani dalle telecamere ecc… Ogni settimana, per Flavio nessun video. Per Roberta, invece, c’era sempre un resonto del fidanzato pronto per lei. Filippo Bisciglia in loop con “Roberta c’è un video per te“. Ma niente è riuscito a fermare il perdono di Roberta. I due, al falò di confronto, sono tornati a casa insieme.

Per Valentina e Oronzo accadrà più o meno la stessa cosa con un pizzico di “piccantezza” in più o in meno.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Ida: “Ho una grande responsabilità: io ho un figlio, quindi voglio capire se Riccardo è veramente la persona giusta per me“

Riccardo: “Temptation Island deve far capire a Ida che la sua gelosia è totalmente immotivata”

Pronostici sulla coppia: Riccardo flirterà con una tentatrice. Ogni settimana, ci sarà un video per Ida. Tra lacrime, delusione e pene d’amore, si arriverà al falò di confronto: dopo un lungo chiarimento, i due torneranno a casa insieme.