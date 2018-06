NYC, il nuovo singolo di Kevin Payne con Guè Pequeño tra rap e reggaeton

ROMA – Si chiama NYC il nuovo singolo di Kevin Payne featuring Guè Pequeño.

L’energia scoppiettante di un pop contaminato di rap e reggaeton si prepara ad accogliere un’estate che ha finalmente trovato la propria colonna sonora.

NYC racconta di un incontro inaspettato in un locale della “Grande Mela” in cui esplode dirompente la passione tra il protagonista e la ragazza immagine vista qualche tempo prima e ora libera da legami sentimentali.

Un gioco di sguardi, ammiccamenti e pensieri lussuriosi. Una passione che è pronta ad accendersi ma che lascia all’ascoltatore l’ultima parola.

BIO

Kevin Payne, ha 19 anni e vive a Torino. La passione per la musica ha radici molto lontane: Kevin canta e suona il pianoforte da quando ha cinque anni e si dedica alla chitarra da quando ne ha dieci. Da bimbo, partecipa alle selezioni dello Zecchino d’Oro e vince il concorso regionale. Nel 2016 partecipa a The Voice of Italy arrivando fino alla 3° fase.

Attualmente frequenta un corso di JazzMusical presso il Teatro Nuovo di Torino. Ama scrivere perché gli permette di liberarsi da quelle emozioni che, difficilmente, riesce a esprimere con le parole. Il sogno di Kevin non è tanto la fama quanto far ascoltare la sua musica.