Obbligo o verità, gioco mortale nell’horror della Blumhouse

ROMA – C’è in gioco la vita in Obbligo o Verità, il nuovo fil horror della Blumhouse al cinema dal 21 giugno 2018.

Una sfida innocente tra amici si rivela mortale quando qualcuno – o qualcosa -comincia a punire coloro che mentono o che rifiutano l’obbligo.

Il regista Jeff Wadlow dirige un cast giovane, composto da volti noti nel mondo dei teen drama.

Protagonisti sono Lucy Hale, l’Aria Montgomery di Pretty Little Liars e Tyler Posey, lo Scott McCall di Teen Wolf.