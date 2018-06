Ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Haley Baldwin, baci a New York

ROMA – Si erano frequentati per qualche mese tra il 2015 e il 2016. A distanza di due anni Justin Bieber e Haley Baldwin sembrano aver ritrovato la passione. Tmz li ha beccati in giro per New York a scambiarsi dolci baci. Il video pubblicato dal sito non lascia dubbi. Secondo quanto riferito dal paparazzo che li ha filmati, i due erano molto affiatati e non hanno risparmiato qualche chiacchiera con i passanti, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram da una fan.

Una vera e propria conferma fotografica di un gossip esploso nei giorni scorsi. I due erano stati avvistati a Miami a una conferenza religiosa, poi in spiaggia e infine in un club. “Hanno due cose in comune: amano i party e andare in chiesa – ha detto una fonte a E!News -. Hanno finalmente chiarito, rinnovato la loro amicizia”.

Il ritorno di fiamma arriva a qualche mese dalla rottura di Bieber con Selena Gomez. Per Haley, invece, nelle scorse settimane, si era parlato di una relazione con Shawn Mendes, poi smentita dalla stessa modella.