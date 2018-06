Kendall Jenner e Bella Hadid a cena con Kristen Stewart

ROMA – La Milano Fashion Week chiama all’appello tantissime star. A catturare l’attenzione dei paparazzi, Kendall Jenner e Bella Hadid. Le due modelle, dopo aver sfilato per Versace, hanno deciso di godersi uan cena in compagnia dell’attrice Kristen Stewart e della sua fidanzata, Stella Maxwell.

I paparazzi, ovviamente, non sono tardati ad arrivare. Negli scatti, Kristen, conosciuta per il suo rapporto conflittuale con questo tipo di fotografi, non sembra curarsi di loro. Bella e Kendall, invece, sembrano voler inviare un chiaro messaggio. Le due ragazze infatti, intente a mangiare pasta e bere vino rosso, alzano il dito medio verso la fotocamera.

Dopo ben cinque mesi di assenza dalle passerelle, Kendall ha deciso di fare il suo ritorno proprio per la casa di moda italiana e si è mostrata più bella che mai in un cortissimo minidress multicolore e stivali neri alti fino al ginocchio. La famosissima casa di moda ha fatto indossare anche a Bella un minidress, ma completamente in pelle.

Fonte metro.co.uk