L’alternative rock dei The Killers al Rock in Roma e su Radio2 Live

Roma – L’alternative rock dei The Killers sta facendo il giro d’Europa. La band statunitense arriverà mercoledì 20 giugno nella capitale (al Rock in Roma) e giovedì 21 a Milano (I DAYS FESTIVAL) per poi volare nel Regno Unito. La buona notizia per chi perderà il live dei The Killers è che sulle frequenze di Rai Radio2 torna “Radio2 Live” con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. La coppia più indie dei palinsesti radiofonici darà il via alla prima puntata del programma proprio dall’Ippodromo delle Capannelle di Roma. Carolina e Pier trasmetteranno direttamente da ‘Rock in Roma’ per una puntata in iperconnessione con tutto il popolo della rete, che regalerà agli ascoltatori di Radio2 interviste esclusive e tante curiosità dal mondo del backstage, con uno sguardo sempre attento e divertente sulla band: un modo per intercettare anche il pubblico di appassionati e intenditori, confermandosi ancora una volta un network aperto a tutti i linguaggi della buona musica.

Appuntamento on air con i The Killers il 20 giugno, un vero e proprio evento per i fan che aspettano il ritorno della band di Las Vegas in Italia da ormai 5 anni e che sul palco del Rock in Roma festeggeranno ben 14 anni di uscite discografiche.